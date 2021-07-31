  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Melisa Şenolsun ve Umut Evirgen ayrılığında Tuba Büyüküstün detayı

Melisa Şenolsun ve Umut Evirgen ayrılığında Tuba Büyüküstün detayı

Melisa Şenolsun ve Umut Evirgen ayrılığında Tuba Büyüküstün detayı

Umut Evirgen ile oyuncu Melisa Şenolsun'un ilişkilerinin bitmesinde Evirgen'in eski sevgilisi Tuba Büyüküstün'ün neden olduğu iddia edildi.

Geçen yıl aşk yaşamaya başlayan Umut Evirgen ile oyuncu Melisa Şenolsun ilişkilerini geçtiğimiz günlerde bitirmişlerdi.

Ayrıldıkları konuşulan ikiliden Melisa Şenolsun'un yakın çevresinden edinilen bilgiye göre Umut Evirgen, eski aşkıyla dost kalarak görüşmeye devam etti.

 Takvim gazetesinin haberine göre; 31 yaşındaki ünlü işletmeci Evirgen, Kurban Bayramı'nı kutlamak için 39 yaşındaki eski seviglisi Tuba Büyüküstün'e mesaj attı.

Daha sonra Büyüküstün'den karşı cevap geldi. O sırada Umut Evirgen'in yanında olan Melisa Şenolsun ise bu mesajı gördü.

KRİZİ ÇIKARDI
Evirgen, sevgilisine "Ne var bunda, dostça bayramını kutladım. Çocuklarını sordum. Hepsi bu kadar" dese de Melisa Şenolsun kriz çıkardı.

Sevgilisinin, üç yıl geçirdiği eski aşkı Tuba Büyüküstün'le görüşmeye devam etmesini sineye çekmeyen 24 yaşındaki oyuncu, ilişkiyi bitirmeye karar verdi.

 Yüz yüze görüşmeyen Umut Evirgen ve Melisa Şenolsun, sosyal medyada birbirlerini takip ediyor.

Etiketler Melisa Şenolsun Umut Evirgen ayrılık
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yeni SEAT Ibiza iddialı fiyatıyla Türkiye'de... İşte fiyatı ve özellikleri...
Sedat Peker paylaşımlarıyla geri döndü! Orman yangınları için dikkat çeken ifadeler
MetroPOLL ''sorumlu kim'' diye sordu, vatandaş ''hükümet'' dedi
Hilal Altınbilek mankenliğe ilk adımını attı
Haklarınızı bilin! SGK merak edilen soruları açıkladı
Orman yangınlarında son durum: İşte kontrol altına alınan ve devam eden yangınlar
Listeye yeni iller eklendi... İşte il il ormana giriş yasağı getirilen iller
Oğulcan Çağlayan tatilde sevgilisini öpmelere doyamadı
Erdoğan'ın ''yok'' dediği THK'nın yangın söndürme uçaklarını CHP buldu
BİM 3 Ağustos Aktüel ürünler kataloğu açıklandı