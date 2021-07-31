Melisa Şenolsun ve Umut Evirgen ayrılığında Tuba Büyüküstün detayı

Umut Evirgen ile oyuncu Melisa Şenolsun'un ilişkilerinin bitmesinde Evirgen'in eski sevgilisi Tuba Büyüküstün'ün neden olduğu iddia edildi.

Geçen yıl aşk yaşamaya başlayan Umut Evirgen ile oyuncu Melisa Şenolsun ilişkilerini geçtiğimiz günlerde bitirmişlerdi.

Ayrıldıkları konuşulan ikiliden Melisa Şenolsun'un yakın çevresinden edinilen bilgiye göre Umut Evirgen, eski aşkıyla dost kalarak görüşmeye devam etti.

Takvim gazetesinin haberine göre; 31 yaşındaki ünlü işletmeci Evirgen, Kurban Bayramı'nı kutlamak için 39 yaşındaki eski seviglisi Tuba Büyüküstün'e mesaj attı.

Daha sonra Büyüküstün'den karşı cevap geldi. O sırada Umut Evirgen'in yanında olan Melisa Şenolsun ise bu mesajı gördü.

KRİZİ ÇIKARDI

Evirgen, sevgilisine "Ne var bunda, dostça bayramını kutladım. Çocuklarını sordum. Hepsi bu kadar" dese de Melisa Şenolsun kriz çıkardı.

Sevgilisinin, üç yıl geçirdiği eski aşkı Tuba Büyüküstün'le görüşmeye devam etmesini sineye çekmeyen 24 yaşındaki oyuncu, ilişkiyi bitirmeye karar verdi.

Yüz yüze görüşmeyen Umut Evirgen ve Melisa Şenolsun, sosyal medyada birbirlerini takip ediyor.