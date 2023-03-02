  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Metallica yeni şarkısı If Darkness Had a Son'ı yayınladı

Metallica yeni şarkısı If Darkness Had a Son'ı yayınladı

Güncelleme:

ABD'li metal grubu Metallica, yeni albümünden üçüncü teklisini yayınladı. Grubun yeni şarkısı If Darkness Had a Son, video klibiyle birlikte internette paylaşıldı.

Yeni albümünü 14 Nisan'da çıkaracak Metallica, If Darkness Had a Son adlı şarkısını dinleyicilerine sundu. 7 dakika uzunluğundaki şarkı, grubun 14 Nisan'da çıkaracağı 72 Seasons albümünün 9'uncu şarkısı olarak açıklanmıştı. Metallica daha önce albümünden Lux Æterna ve Screaming Suicide şarkılarını da video klipleriyle paylaşmıştı. 

 

Etiketler Metallica yeni şarkı yeni albüm If Darkness Had a Son
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kızılay Başkanı Kınık'tan tepki çeken paylaşım
Yıkılan binanın müteahhidi suçluyu buldu
Sıfır cip kusurlu çıktı; 4.5 yıl sonra parasını geri aldı
İstanbul'da şoke eden olay! Rezidansta rehin tutulan 26 kadın kurtarıldı
Prof. Dr. Naci Görür o ilimizi işaret etti: ''6 büyüklüğünde deprem bekliyoruz''
Kayıp Sude'yi kurtaran görevli: ''Sağlam çıkardığımız çocuk hiçbir yerde yok''
EYT'lilere bir müjde daha! Emekli aylığı bağlama süresi kısalıyor
Meteoroloji'den tam 70 ilimiz için sağanak yağış uyarısı
Kahramanmaraş depremini bilen Hoogerbeets yine uyardı: İç Anadolu Bölgesi'ne dikkat!
Mansur Yavaş ''adaylık'' için 2 ismi işaret etti