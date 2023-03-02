Metallica yeni şarkısı If Darkness Had a Son'ı yayınladı
ABD'li metal grubu Metallica, yeni albümünden üçüncü teklisini yayınladı. Grubun yeni şarkısı If Darkness Had a Son, video klibiyle birlikte internette paylaşıldı.
Yeni albümünü 14 Nisan'da çıkaracak Metallica, If Darkness Had a Son adlı şarkısını dinleyicilerine sundu. 7 dakika uzunluğundaki şarkı, grubun 14 Nisan'da çıkaracağı 72 Seasons albümünün 9'uncu şarkısı olarak açıklanmıştı. Metallica daha önce albümünden Lux Æterna ve Screaming Suicide şarkılarını da video klipleriyle paylaşmıştı.
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