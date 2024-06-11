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Müge Anlı'da bunu da gördük: Ceset parçalanan kıyma makinesini canlı yayında

Müge Anlı'da bunu da gördük: Ceset parçalanan kıyma makinesini canlı yayında
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ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında korkunç bir cinayetle ilgili iddialar olay olmuştu. İddialara göre bir aile öldürdükleri bir kişinin cesedini kıyma makinesinden geçirmişti. İşte o kıyma makinesi bugün Müge Anlı'da canlı yayındaydı.

Müge Anlı'da geçtiğimiz hafta herkesi şok eden bir olay yaşandı. Bir ailenin evde bir adamı öldürüp kıyma makinesinden çektirip lavabodan akıttığı iddia edilmişti.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında korkunç bir cinayetle ilgili iddialar olay olmuştu. İddialara göre bir aile öldürdükleri bir kişinin cesedini kıyma makinesinden geçirmişti. İşte o kıyma makinesi bugün Müge Anlı'da canlı yayındaydı.

Müge Anlı, programda konu ile ilgili araştırmalarına devam ederken bugünkü yayında o kıyma makinesini bulduklarını da duyurdu.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında korkunç bir cinayetle ilgili iddialar olay olmuştu. İddialara göre bir aile öldürdükleri bir kişinin cesedini kıyma makinesinden geçirmişti. İşte o kıyma makinesi bugün Müge Anlı'da canlı yayındaydı.

İddiaya göre, cinayet işlendikten sonra makineden salça çekip dışarıya satan aile makineyi de elden çıkardı. Yaklaşık 10 bin TL'ye satıldığı öğrenilen makine, satın alan kişinin ifadesine göre 500 TL'ye verilmişti.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında korkunç bir cinayetle ilgili iddialar olay olmuştu. İddialara göre bir aile öldürdükleri bir kişinin cesedini kıyma makinesinden geçirmişti. İşte o kıyma makinesi bugün Müge Anlı'da canlı yayındaydı.

Müge Anlı, iddialara göre makinenin içine düşen metal kaşığı bulgur tanesi kadar parçaladığını da açıkladı.
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında korkunç bir cinayetle ilgili iddialar olay olmuştu. İddialara göre bir aile öldürdükleri bir kişinin cesedini kıyma makinesinden geçirmişti. İşte o kıyma makinesi bugün Müge Anlı'da canlı yayındaydı.

 

Etiketler müge anlı kıyma makinesi canlı yayın atv
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