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  3. 16 Ocak 2019 23:55

Müjde Ar'ın makyajsız hali hayranlarını şaşırttı

Türk sinemasına damgasını vurmuş bir isim olan Müjde Ar'ın makyajsız fotoğrafı olay yarattı.

Müjde Ar'ın makyajsız hali hayranlarını şaşırttı
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Haberin Foto Galerisi

Ünlülerin makyajsız halleri Ünlülerin makyajsız halleri

Bir döneme damga vuran Türk sinemasının efsane ismi Müjde Ar, makyajsız ve doğal haliyle hayranlarının karşısına çıktı.
 
Gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmayan Müjde Ar'ın yorgun hali gözlerden kaçmazken, gazeteciler ile ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

"YAŞLANMAK GÜZELLİĞİN EN BÜYÜK DÜŞMANI"

"Aç karnımızı doyurmaya geldik" diyerek espri yapan 64 yaşındaki oyuncu, bir restoranda arkadaşı ile yemek yedikten sonra uzun süre alışveriş yaparak stres attı. Sosyal medyaya düşen görüntüler üzerine Müjde Ar'ın hayranları da bu fotoğrafa sessiz kalmadı. Müjde Ar'ın bir hayranı fotoğrafa, "Yaşlanmak güzelliğin en büyük düşmanı." yorumunu yaptı. Başka bir hayranı ise, "İşte güzellik böyle gelip geçici arkadaşlar ibret alın." yorumunu yaptı.

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