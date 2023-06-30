Nesrin Cavadzade'nin göğsüne para takması olay yaratmıştı: Bora Akkaş'tan açıklama

Uraz Kaygılaroğlu'nun doğum gününde kaydedilen görüntülerde ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade'nin göğsüne para taktığı görülen Bora Akkaş, olayın gündem olmasının ardından bir açıklama yaptı.

Nesrin Cavadzade 'Üç Kuruş' dizisindeki partneri Uraz Kaygılaroğlu'nun 36'ncı yaş gününü bir gün önceden kutladı. Cavadzade'nin paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Cavadzade, paylaşımlarının altına şu notu düştü: "Urazcığım, yarın bayram her yer kapalı olur, doğum gününü bugünden kutlamak istedim… Seni çok ama çok seviyorum! İyi ki varsın, iyi ki arkadaşımsın, yüzümü daima güldürdüğün ve gerektiğinde hep orada olduğun için sana çok teşekkür ederim. Senenin en mutlu günü şimdiden kutlu olsun canımın içi. (Son kare farklılıklarımıza rağmen nasıl da ortak dil bulabildiğimize dair...)"

PAYLAŞTIĞI VİDEO OLAY YARATTI

Fakat Cavadzade'nin doğum günü kutlamasından çok, paylaştığı video olay yarattı. Videoda Cavadzade ve Kaygılaroğlu'nun samimi görüntüleri dikkatlerden kaçmazken, aynı masa bulunan Bora Akkaş'ın Cavadzade'nin göğsüne para takması eleştiri aldı.

AÇIKLAMA YAPIP HAMİLE EŞİNDEN ÖZÜR DİLEDİ

Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından Bora Akkaş'tan açıklama geldi. 8 aylık hamile eşinden özür dileyen Akkaş şu ifadeleri kullandı:

Nesrin'in Uraz'ın doğum günü ıçin hazırladığı postta yer alan geçen sene çekilmiş o video çok saçma ve talihsiz olmuş. Neden bu video bilmiyorum. Halim ve tavrımdan ya da videonun seçili bölümünden anlaşılmıyor olabilir ama bu aramazdaki bir şaka idi. Yoksa Nesrin'e para takmak benim ne haddime. Videonun çekildiği tarih, oturduğumuz masa arkadaşlarımız ve bu olayın başında sonunda ne olduğu görünmediği için toplum tarafından hoş karşılanmayan her şeyi anlıyorum. Bunun eşimin doğuma bu kadar yakın bir zamanda bir mesele haline gelmesinden derin mutsuzluk duyuyorum. Konu sadece Uraz'ın doğum günü olmalıydı. Görüntünün yarattığı bu kötü duygular için eşim Oben'den özür dilerim. Bu konu özelinde beni yargılayan insanlara da mutsuzluğumu belirtmek isterim."