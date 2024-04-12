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Nuri Alço'nun sağlık durumu için yeni açıklama

Nuri Alço'nun sağlık durumu için yeni açıklama
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73 yaşındaki sinema oyuncusu Nuri Alço'nun tedavisi sürüyor. Alço'nun eşi Burcu Alço, eşinin sağlık durumuyla ilgili yeni bilgileri paylaştı.

Türkiye sinemasının ünlü oyuncularından 73 yaşındaki Nuri Alço, Eskişehir'deki evinde rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırıldı. 

Yapılan ilk muayenede sanatçının beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. Oyuncunun tedavisi Eskişehir Şehir Hastanesi'nde sürüyor.

Günlerdir yoğun bakımda olan Nuri Alço'dan iyi haber geldi. Alço'nun eşi Burcu Alço, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yoğun bakım sürecimiz çok şükür bitti. Normal odaya geçtik" ifadelerini kullandı.

Ardından daha önce Nuri Alço ile bu fotoğrafını paylaşan Burcu Alço, "Binlerce şükür... Şimdi benim bayramım işte" ifadelerini kullandı.

Etiketler nuri alço nuri alçonun eşi Nuri Alço'nun sağlık durumu
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