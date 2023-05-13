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Nuri Bilge Ceylan da ''ilk turda bitirelim'' dedi

Nuri Bilge Ceylan da ''ilk turda bitirelim'' dedi
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Ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “İlk turda bitirelim” çağrısına destek verdi.

Seçime sayılı saatler kala sanatçılar, arka arkaya oy kullanma çağrısı yaparken provokasyonların arkasından ilk turda bitirelim çağrısı yapıyor.

67'inci Cannes Film Festivali'nde  "Kış Uykusu" filmi ile Altın Palmiye'yi kazanan ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan, cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini vurguladı.

Nuri Bilge Ceylan,  Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İlk turda bitirelim" kampanyasına Instagram hesabından destek verdi.

Ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “İlk turda bitirelim” çağrısına destek verdi.

Etiketler ilk turda bitirelim nuri bilge ceylan paylaşım
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