  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Okan Bayülgen bilet gelirlerini depremzedelere bağışladı

Okan Bayülgen bilet gelirlerini depremzedelere bağışladı

Okan Bayülgen bilet gelirlerini depremzedelere bağışladı
Güncelleme:

Önceki gün tiyatro oyunu çıkışı açıklamalarda bulunan Okan Bayülgen, bilet gelirlerinin depremzedelere bağışlandığını açıkladı.

William Shakespeare'in eseri 'III. Richard'ın, Okan Bayülgen tarafından yeniden uyarlaması olan 'Richard', Atatürk Kültür Merkezi'nde seyircilerle buluştu.

Gecede basın mensuplarıyla da bir araya gelen Bayülgen, bilet gelirlerinin depremzedelere bağışlanması hakkında açıklamalar yaptı:

Depremzedeler için oynuyoruz' dediğiniz zaman bu dekoru getiren kamyonun, salon kirasının, oyuncu yevmiyelerinin, ışık ve ses gibi diğer teknik unsurların kazanç sağlamadığı, hepsinin depremzedeler için oynadığı anlamına gelir.

"Açıkça söylenmeli"
Hayır, gelir paylaşımı yapıyoruz. Bunun seyircilere de böyle bildirilmesi, açıkça söylenmesi lazım. Biz hem kendi kabaremizde hem de buradaki ve diğer büyük salonlardaki büyük oyunumuzda yani 'Richard'da gelir paylaşımı yapıyoruz. Yani emekçilerin paralarını ödüyoruz, ondan sonra kendi kârımızdan vazgeçiyoruz, yaptığımız şey bu...

Etiketler Okan Bayülgen bilet gelir
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İyi Adamın 10 Günü'nde İlayda Alişan ve Nejat İşler'in yatak sahneleri olay oldu
AFAD raporu ortaya çıktı: İşte depremlerin yol açtığı kayma
Kahramanmaraş depremini bilen isim yeni konum verdi: Büyük depremler olabilir
Benzin ve motorine rekor zam yolda!
AK Partili Bülent Turan'ın 3 yıl önceki ''adaylık'' açıklaması gündem oldu
EYT başvurusundaki bu hata kıdem tazminatını siliyor
Deprem riski az olan illere akın! Fiyatlar 3 katına çıktı
Dolar baraja dayandı, altın ve Euro yükselişte
Dün akşamın en komik canlı yayını! A Haber yaptı yine yapacağını
Kılıçdaroğlu'nun adaylığı dünya basınında! Hepsi aynı yorumu yaptı