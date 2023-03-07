Okan Bayülgen bilet gelirlerini depremzedelere bağışladı

Önceki gün tiyatro oyunu çıkışı açıklamalarda bulunan Okan Bayülgen, bilet gelirlerinin depremzedelere bağışlandığını açıkladı.

William Shakespeare'in eseri 'III. Richard'ın, Okan Bayülgen tarafından yeniden uyarlaması olan 'Richard', Atatürk Kültür Merkezi'nde seyircilerle buluştu.

Gecede basın mensuplarıyla da bir araya gelen Bayülgen, bilet gelirlerinin depremzedelere bağışlanması hakkında açıklamalar yaptı:

Depremzedeler için oynuyoruz' dediğiniz zaman bu dekoru getiren kamyonun, salon kirasının, oyuncu yevmiyelerinin, ışık ve ses gibi diğer teknik unsurların kazanç sağlamadığı, hepsinin depremzedeler için oynadığı anlamına gelir.



"Açıkça söylenmeli"

Hayır, gelir paylaşımı yapıyoruz. Bunun seyircilere de böyle bildirilmesi, açıkça söylenmesi lazım. Biz hem kendi kabaremizde hem de buradaki ve diğer büyük salonlardaki büyük oyunumuzda yani 'Richard'da gelir paylaşımı yapıyoruz. Yani emekçilerin paralarını ödüyoruz, ondan sonra kendi kârımızdan vazgeçiyoruz, yaptığımız şey bu...