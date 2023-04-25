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Ölüm haberi geldi, Murat Boz yıkıldı

Ölüm haberi geldi, Murat Boz yıkıldı
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Şarkıcı Murat Boz kendisini görmek isteyen kanser hastası hayranı Sıla'nın ölüm haberiyle sarsıldı.

Murat Boz kendisini görmek isteyen kanser hastası hayranı Sıla’nın hayalini gerçekleştirmek için ailesine ulaştı ancak aldığı ölüm haberiyle sarsıldı.

Boz, Instagram hesabından bir video yayınlayarak üzüntüsünü dile getirdi.

“BUGÜN HABERİM OLDU”

Konuşmakta güçlük çeken şarkıcı, “Benim için çok zor bir video. Sıla’nın beni görmek istediğinden bugün haberim oldu. Annesiyle konuştum. Ben ulaştığımda yoğun bakıma girmişti. Sıla’mız melek oldu. Allah rahmet eylesin. Keşke daha önce haberim olsaydı. Diyecek bir şey bulamıyorum” dedi.

 

Etiketler murat boz sıla ölüm ölüm haberi
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