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  3. Petek Dinçöz'ün Can Tanrıyar'a yaklaşması yasaklandı

Petek Dinçöz'ün Can Tanrıyar'a yaklaşması yasaklandı

Petek Dinçöz'ün Can Tanrıyar'a yaklaşması yasaklandı

İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi eski manken-şarkıcı Petek Dinçöz’ün, Can Tanrıyar’ı iletişim araçlarıyla ve benzeri cihazlarla rahatsız etmemesine karar verdi.

Petek Dinçöz, 2 ay önce eşi Serkan Kodaloğlu’ndan sebebi bilinmeyen bir şekilde aniden boşanmış ve hemen ardından Amerika’ya gidip ‘albüm hazırladığını’ söylemişti.

Posta gazetesinden Ömercan Altay'ın haberine göre İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi eski manken-şarkıcı Petek Dinçöz’ün, Can Tanrıyar’ı iletişim araçlarıyla ve benzeri cihazlarla rahatsız etmemesine karar verdi

Tamar Tanrıyar ile mutlu bir evliliği olan ve 15 gün içerisinde bir kız çocuğu dünyaya getirmenin heyecanı içerisindeki Can-Tamar Tanrıyar da bu gelişmelerden çok rahatsız olup mahkemeye başvurmuştu.  Mahkeme sunulan deliller neticesinde Can Tanrıyar’ın 2 ay süreyle Petek Dinçöz’den korunmasına hükmetti. Bu karardan sonra Petek Dinçöz, Tamar Tanrıyar ile evli olan Can Tanrıyar’ı yine rahatsız ederse bu kez hapse girecek.



(Kaynak)

Etiketler petek dinçöz can tanrıyar mahkeme karar mahkeme kararı
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