Prestij Meselesi'nin vizyon tarihi belli oldu

Yılın en çok beklenen filmi 'Prestij Meselesi' 3 Şubat'ta seyircisiyle buluşacak.

Milyonlar tarafından merakla beklenen Mahsun Kırmızıgül'ün filmi Prestij Meselesi 3 Şubat'ta vizyona girecek. İddialı film Prestiji Meselesi'nde Hilmi Topaloğlu’na hayat veren Engin Hepileri ve Şinasi karakterini canlandıran Eser Yenenler, ilk kez böyle dev bütçeli bir filmde yer alan genç oyuncular Onur Gözeten(Özcan Deniz), Ali Erkin(Haluk Levent) ve Mahmut Kırmızıgül’e (Mahsun Kırmızıgül) sette adeta ağabeylik yapıyorlar. Mahsun Kırmızıgül'ün senaryosunu yazdığı ve yönetmen koltuğunda oturduğu, 3 Şubat’ta sinemaseverlerle buluşacak olan film, müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu’nun keşfettiği üç ismin şöhret basamaklarını tırmanışını konu alıyor.

Üç dev ismi canlandıran genç oyuncular, kendi sahneleri öncesinde Hepileri ve Yenenler ile fikir alışverişinde bulunuyor, sahnelerine birlikte çalışarak hazırlanıyorlar.

Set başlamadan canlandıracakları dev sanatçıların yüzlerce konserini izleyen üçlü, filmin yönetmeni Mahsun Kırmızıgül’den de büyük destek görüyorlar.

Kırmızıgül, hem set aralarında hem de sahne çekimleri sırasında oyuncularla birebir ilgilenip her sahneyi titizlikle işliyor.