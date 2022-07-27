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Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra ikinci kez boşanıyor

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra ikinci kez boşanıyor

İkinci kez evlenen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çifti ikinci evliliklerini de sonlandırma kararı aldı.

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'nın evlilikleri magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri. Ciğerci kendisinden 12 yaş küçük olan Çıra ile evliliğini 9 Eylül'de bitirmişti. Ancak ikili ayrılığı sadece 4 ay dayanabilmişti. Ünlü çift, 5 Ocak'ta yaptıkları paylaşımla barıştıklarını ilan etmiş ve gözlerden uzak yaşadıkları aşkın ardından 16 Mayıs 2022 tarihinde ikinci defa evlenmişti. Evlilik sonrası bir süredir ayrılık iddiaları magazin gündemini meşgul ederken Selin Ciğerci'den flaş bir açıklama geldi. Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra ikinci kez boşanıyor. İşte detaylar...

SELİN CİĞERCİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU! İKİNCİ KEZ BOŞANIYORLAR
Ciğerci ile Çıra çiftinin boşanma haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Selin Ciğerci Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla evliliği ikinci kez denediklerini ancak olmadığını anlattı. Boşanacaklarının haberinin veren Ciğerci resmi işlemlerin eylül ayında son bulacağının da bilgisini verdi.

 Ciğerci paylaşımında "Evlilik, eş olmak, aile kurmak... Hepsi en sevdiğim değerler. İki kez denedik. Olmadı. Lütfen iki tarafın da duygusal ruh haline yakışan bir saygıyla, açık aramaya, bizden bağımsız sebep bulmaya çalışmadan saygıyla bilelim ve geçelim. Adli tatil bitecek. Resmî işlemler eylülde son bulacak. Hayat devam ediyor. Edecek." ifadelerini kullandı.

Ciğerci'nin açıklama sonrası Instagram profilindeki ismindeki 'Çıra' soyadını kaldırdığı da görüldü. Daha önce "Selin Ciğerci Çıra" olan ismi, şimdi "Selin Ciğerci" olarak değişti.

Etiketler selin ciğerci gökhan çıra
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