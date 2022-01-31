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Selin Ciğerci'nin sevgilisi Gökhan Çıra'dan olay fotoğraf

Selin Ciğerci'nin sevgilisi Gökhan Çıra'dan olay fotoğraf

Selin Ciğerci ile boşandıktan sonra yeniden barışan ve sevgili olan Gökhan Çıra'nın son paylaşımı görenleri şaşırttı.

Selin Ciğerci ile boşandıktan sonra hasrete fazla dayanamayan Gökhan Çıra, eski eşine döndü. Aşkları doludizgin devam eden ikili, sık sık birbirlerininin gönderilerinin altına yorum yapmayı ihmal etmiyor. 

O fotoğraf olay yarattı

Eski futbolcu Çıra'nın son paylaşımı ise sosyal medyada gündem oldu. Arabada çektiği pozunu paylaşan Çıra'ya adeta yorum yağdı. Bazı takipçiler ünlü ismin makyaj yaptığını iddia etti. Çıra'dan o yorumlara cevap gecikmedi. Ünlü isim, "Aynen bb cc fondöten filan kullandım vala kafayı yemişsiniz ya" dedi.

Etiketler selin ciğerci Gökhan Çıra
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