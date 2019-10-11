Selin Ciğerci'yi ailesinden istemeye böyle gitti

Ünlü çift 28 Ekim pazartesi günü evlenecek. 2 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Gökhan Çıra’dan geçtiğimiz aylarda evlilik teklifi alan Selin Ciğerci, gözyaşlarına boğulmuş ve bu anları instagram hesabından paylaşmıştı.
Çıra sevgilisi Ciğerci'yi istemeye gitti. Selin Ciğerci o anları sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı: Hayatta hiçbir şey imkansız değildir; hep dua ettim hep istedim hep istedim ALLAHI'MDAN bu günleri görmeyi hep hayal ettim nasip oldu ağlamamak için kendimi zor tuttum bütün gün! ALLAH'IM SENİ BAŞIMDAN EKSİK ETMESİN..."
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