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  3. 11 Ekim 2019 10:53

Selin Ciğerci'yi ailesinden istemeye böyle gitti

Selin Ciğerci evlilik sürecine dair detayları paylaşmaya devam ediyor. Gökhan Çıra’ya mesaj atan bir kadını instagram hesabından deşifre eden Ciğerci, evlilik hazırlıklarını sürdürüyor.

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Ünlü çift 28 Ekim pazartesi günü evlenecek. 2 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Gökhan Çıra’dan geçtiğimiz aylarda evlilik teklifi alan Selin Ciğerci, gözyaşlarına boğulmuş ve bu anları instagram hesabından paylaşmıştı.

Çıra sevgilisi Ciğerci'yi istemeye gitti. Selin Ciğerci o anları sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı: Hayatta hiçbir şey imkansız değildir; hep dua ettim hep istedim hep istedim ALLAHI'MDAN bu günleri görmeyi hep hayal ettim nasip oldu ağlamamak için kendimi zor tuttum bütün gün! ALLAH'IM SENİ BAŞIMDAN EKSİK ETMESİN..."


 
 

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