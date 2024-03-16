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Settar Tanrıöğen'den güzel haber geldi

Settar Tanrıöğen'den güzel haber geldi
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Geçen ay beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen, Kızılcık Şerbeti dizisinden de ayrılmak zorunda kalmıştı. Uzun süredir hastanede tedavi gören Tanrıöğen'den sevindiren haber geldi.

Son dönemde 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde canlandırdığı 'Abdullah Ünal' karakteriyle adından söz ettiren usta oyuncu Settar Tanrıöğen bazı şikayetlerle hastaneye kaldırılmış, beynindeki bir damarda kanama başladığı tespit edilince acil ameliyata alınmıştı.

Üç kez ameliyat olan ünlü oyuncunun ekranlardan bir süre daha uzak kalacağı öğrenilmişti. Üst üste geçirdiği ameliyatlar ve haftalar süren tedavi süreci sonrası Settar Tanrıöğen'den güzel haber geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, usta oyuncu, 14 Mart Perşembe günü taburcu olarak evine geçti.

Öte yandan Settar Tanrıöğen, geçirdiği rahatsızlık sonrası Kızılcık Şerbeti'nden ayrılmıştı. Tanrıöğen'in hayat verdiği "Abdullah Ünal" karekterini Ahmet Mümtaz Taylan devralmıştı.

Etiketler Settar Tanrıöğen sağlık durumu kızılcık şerbeti apo
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