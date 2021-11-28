Seyhan Soylu'dan bir bomba daha: ''Nihat Doğan'dan hamile kalıp çocuk aldırdı''

Flash TV ekranlarında yayınlanan Al Sana Haber programında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Programın sunucularından Seyhan Soylu, ''Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp, çocuk aldırdı'' iddiasında bulundu.

Flash TV ekranlarının sansasyonel programı Al Sana Haber'de tartışmalar bitmiyor. Programın sunucuları arasında yer alan Seyhan Soylu ve Nihat Doğan arasındaki "Serpil Çakmaklı polemiği" yeni bir boyuta taşındı. Seyhan Soylu, Serpil Çakmaklı'nın Nihat Doğan'dan çocuk aldırdığını iddia etti.

"SEN ARTIK ÜNLÜ BİR MODERATÖRSÜN"

Nihat Doğan Seyhan Soylu'ya "Senin Ece Ronay ile düet yapacağını duydum. Yahu sen artık çok ünlü bir Moderatör oldun; Uğur Dündar, Ahmet Hakan şarkı söyler mi? Senin ne işin var? Başarılı olduğun işlere bak, bırak şarkıcılık bizim işimiz. Hem hangi sesle düet yapacaksın?'' diyerek dalga geçti.

"BAK YİNE KAŞINIYORSUN"

Seyhan Soylu ise bu yoruma kızınca Nihat Doğan'a "Bak yine kaşınıyorsun. Serpil Çakmaklı aşkını nasıl patlattıysam. Neden ayrıldığını söylerim" dedi. Nihat Doğan bu sözleri duyunca yerinden fırladı ve ne yapacağını şaşırdı.

"2 AYLIK HAMİLEYKEN ÇOCUK ALDIRDI"

Seyhan Soylu açıklamasına devam ederek şu iddiada bulundu: "Serpil Çakmalı ile Banu Alkan'ın Nihat Doğan için kavga ettiği yıllarda henüz Nihat Doğan o zamanlarda 17 yaşındaydı. O yıllarda çok çapkındı. Kadınlar onun 17 yaşında olduğunu bilirse yüzüne bakmazlar diye, sahte kimlikle dolaşırdı. 26 yaşındayım diye kadını kandırdı. O tarihte Nihat reşit yaşta olmadığı için oyuncu Serpil Çakmaklı 2 aylık hamileyken çocuk aldırdı" dedi.

"BENİ REZİL ETTİN YETER"

Açıklamalarına devam eden Soylu, "O tarihlerde de Serpil Çakmaklı büyük star ve bir içim su, Serpil Nihat'a sormuş, tabii ki Nihat kadını 26 yaşındayım diye kandırmış, sahte kimlik göstermiş kadında ne bilsin bunun fırlama kurnaz olduğunu, öğrenince çocuğu aldırıp hemen ayrıldı" açıklamasını yaptı.

Nihat doğan ne yapacağını bilemeyerek konuyu değiştirmeye çalıştı ve "Beni rezil ettin yeter" diyerek Soylu'nun ağzını kapattı.