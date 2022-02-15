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Survivor All Star yarışmacısı Ezgi Hocaoğlu'nun dünyaca ünlü yıldıza benzerliğiyle dikkat çekti

Survivor All Star yarışmacısı Ezgi Hocaoğlu'nun dünyaca ünlü yıldıza benzerliğiyle dikkat çekti

Survivor All Star yarışmacısı Ezgi Hocaoğlu'nun, Stranger Things'in Eleven'i dünyaca ünlü yıldız Millie Bobby Brown'a benzerliği gündem oldu.

Tv 8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star yarışmasında Gönüllüler takımında oynayan Ezgi Hocaoğlu gündemde. Hocaoğlu, dünyaca ünlü yıldız Millie Bobby Brown'a benzerliği ile konuşuluyor. Hocaoğlu'nun Netflix'in efsane dizisi Stranger Things'in başrolüne benzerliğini görenler şaşkına döndü.  

Millie Bobby Brown:

Stranger Things dizisinde hayat verdiği 'Eleven' karakteriyle dünyanın en çok kazanan oyuncuları arasına yerleşen 17 yaşındaki Millie Bobby Brown, kendi adıyla bir kozmetik firması bile kurdu. 

Instagram'da 47 milyon takipçisi bulunan İngiliz yıldızın, Survivor yarışmacısı Ezgi Hocaoğlu'na benzerliğine yorum yağdı. Sosyal medya kullanıcıları, Ezgi Hocaoğlu'nun Instagram paylaşımlarına ''Millie'nin kayıp ikizi olabilir misin?'', ''Stranger Things oyuncusunun Survivor'da ne işi var!'' ve ''Kardeş gibiler inanamıyorum'' tarzında yorumlarda bulundu.

Etiketler Ezgi Hocaoğlu Survivor All Star
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