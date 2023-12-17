Survivor Barış'ın mutlu günü

Survivor 2023'de yarışan Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı'nın yıldızı Barış Telli, dün akşam nişanlandı. Barış Telli'nin nişan törenine Survivor'dan arkadaşı olan Asena Demirbağ da katıldı.

Survivor 2023 sezonunda yarışan ve performansı ile yarışmaya damga vuran isimlerden biri olan Barış Telli dün akşam evlilik yolunda ilk adımını attı. Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı'nın yıldızı Telli Rümeysa Çakmak ile nişanlandı.

Barış Telli'yi bu özel gününde Survivor'dan arkadaşı Asena Demirbağ yalnız bırakmadı. Barış Telli ve nişanlısı ile pozunu sosyal medya hesabından paylaşan Demirbağ 'Ömür boyu mutlu olun inşallah' notunu düştü.