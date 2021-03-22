Survivor'da eleme adayları belli oldu

Survivor adasında ilk dokunulmazlık oyununu gönüllüler kazanmış ve ünlülerden bir yarışmacı birden elemeye kalmıştı. Yeni bölümde ünlüler ile gönüllüler, bir kez daha dokunulmazlık için mücadele verdi. Dokunulmazlığı kaybeden takımda yapılan oylamada ise haftanın ikinci eleme adayı belli oldu.

Survivor 2021 son bölümde ünlüler ile gönüllüler yarışmacıları dokunulmazlık oyununda kozlarını paylaştı. Yarışmacılar, Survivor’da kalma sürelerini en az bir hafta daha uzatmak için dokunulmazlık oyununda her şeylerini ortaya koydu. Kaybeden takım ise ada konseyinde yaptığı oylama ile haftanın ikinci eleme adayını belirledi.

Survivor 2021 yeni bölümde ünlüler ile gönüllüler, ikinci dokunulmazlık oyunu için parkura çıktı. İlk oyunu kazanan gönüllüler, bu akşam da kazanarak bir hafta daha kalmayı garantilemek, ünlüler takımı ise rakip takımdan bir adayın potaya girmesini sağlamak için dokunulmazlığı kazanmak istiyordu.

Balyozla girdikleri ve önüne gelen engeli yıkarak ilerledikleri parkurda müthiş karşılaşmalar ekrana geldi. Kıra kıra gidilen parkurda skor 6-6 olan kadar başa başa bir mücadele geçti. Ünlüler, üst üste aldıkları oyunlar ile skoru 9-6 yapmayı başardı. Steven'in Batuhan karşısında aldığı sayı ile fark ikiye indi. İki takımdan en iyi kadın ve erkek yarışmacı seçildi.

Ünlülerden İsmail ile Reşat'ın karşılaşması sonrasında dokunulmazlık oyununu 10-7 skorla kazanan ünlüler oldu.

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazanmayı başarmıştı. Dokunulmazlığı kaybeden ünlüler, ada oylamasında Gonca'yı ilk gitme adayı olarak belirledi.

2. ELEME ADAYI

Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler oldu. Ada konseyinde gönüllüler takımından eleme adayı olarak ismi yazılanlar Aleyna Çalışkan, Hanzade ve Ayşe oldu. Bu üç isim arasında isimleri dörder kez yazılan Hanzade ve Aleyna Çalışkan birlikte eleme adayı oldular.

ANLAT BAKALIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2021’de yarışmacıların çok sevdiği Anlat Bakalım oyunu da ekrana geldi. İki yarışmacının yasaklı kelimeleri kullanmadan en çok kelimeyi bilme çabası kahkahalar içinde izlendi. Yarışmada damga vuran ikili ünlülerden Öykü – Melis, 10 kelime bilerek oyunun rekorunu kırdılar.

Yedide bitecek oyunda kıyasıya rekabet yaşandı. Sonuna kadar heyecan içinde devam eden mücadelede 7-6 skorla Anlat Bakalım oyununu kazanan gönüllüler oldu. Kazanan takım sandviç yiyerek karınlarını doyurdu.