Tarkan'dan Cumhuriyet'in 100. yılı ve Atatürk için özel marş

Ünlü yıldız Tarkan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı ve cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk için yazdığı marşın sözlerini yayınladı.

Megastar Tarkan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için paylaşım yaptı. Ünlü şarkıcı Cumhuriyet'in 100. yılı ve Atatürk için yeni marş yazdı.

Marşı sosyal medya hesabından duyuran Tarkan “Cumhuriyet’in 100. yılı ve de Atatürk için yazdığım marşın sözlerinden küçük bir bölüm paylaşmak, bugün yerinde olur dedim” ifadelerini kullandı.

Tarkan sosyal medya hesabından marşa ait sözlerin bir kısmını da paylaştı.

İşte Tarkan'ın yazdığı marşın sözleri:

Sen rahat uyu Yüreğimizdesin her an Sen rahat uyu

Biz hep izindeyiz Atam

Sana olan bu aşk Ebediyete kadar

Bizdeki bu yangın

Hiç sönmez hep yanar

Cumhuriyet'in 100. yılı ve de Atatürk için yazdığım marşın sözlerinden küçük bir bölüm paylaşmak, bugün yerinde olur dedim. #19Mayıs #Atatürk #SenRahatUyu

Sen rahat uyu Yüreğimizdesin her an

Sen rahat uyu

Biz hep izindeyiz Atam

Sana olan bu aşk

Ebediyete kadar

Bizdeki bu yangin

Hiç sönmez hep yanar