Tarkan'dan Cumhuriyet'in 100. yılı ve Atatürk için özel marş
Ünlü yıldız Tarkan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı ve cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk için yazdığı marşın sözlerini yayınladı.
Megastar Tarkan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için paylaşım yaptı. Ünlü şarkıcı Cumhuriyet'in 100. yılı ve Atatürk için yeni marş yazdı.
Marşı sosyal medya hesabından duyuran Tarkan “Cumhuriyet’in 100. yılı ve de Atatürk için yazdığım marşın sözlerinden küçük bir bölüm paylaşmak, bugün yerinde olur dedim” ifadelerini kullandı.
Tarkan sosyal medya hesabından marşa ait sözlerin bir kısmını da paylaştı.
İşte Tarkan'ın yazdığı marşın sözleri:
Sen rahat uyu Yüreğimizdesin her an Sen rahat uyu
Biz hep izindeyiz Atam
Sana olan bu aşk Ebediyete kadar
Bizdeki bu yangın
Hiç sönmez hep yanar
Cumhuriyet'in 100. yılı ve de Atatürk için yazdığım marşın sözlerinden küçük bir bölüm paylaşmak, bugün yerinde olur dedim. #19Mayıs #Atatürk #SenRahatUyu
Sen rahat uyu Yüreğimizdesin her an
Sen rahat uyu
Biz hep izindeyiz Atam
Sana olan bu aşk
Ebediyete kadar
Bizdeki bu yangin
Hiç sönmez hep yanar
Bu gönderiyi Instagram'da gör
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol