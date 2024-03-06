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TikTok fenomeni Mükremin Gezgin askere gidiyor: Gözyaşları içinde duyurdu

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TikTok'ta hamilelik videolarıyla tanınan Mükremin Gezgin, askerlik çağrısını açıklamasıyla büyük ilgi görmüştü. Çürük raporu alamadığını dile getiren Gezgin, 19 Mart'ta Ankara Haymana'daki askeri birliğe teslim olacağını duyurdu.

TikTok hesabında yayınladığı hamilelik görüntüleriyle dikkat çeken fenomen Mükremin Gezgin, asker kaçağı çıktığını duyurmuştu.

Kendini kadın olarak hissettiğini belirten ve askere gitmek istemediğini belirten Mükremin Gezgin çeşitli başvurular ve raporlar alarak askerden muaf olmaya çalışmıştı.

19 MART'TA ASKERE GİDECEK

Mükremin Gezgin daha sonra yaptığı açıklamada ise askerlik şubesine ilettiği belgeler ile çürük raporu alamadığını ve askere gitmesi gerektiğini belirtmişti.
Sosyal medya hesabından Haymana Askeri Birliği'ne teslim olacağını duyuran Gezgin, 19 Mart'ta askere gidecek.

Instagram hesabından konuyla ilgili üst üste paylaşım yapan Gezgin, çektiği bir videoda gözyaşları içinde isyan etti.

Gezgin, "Ayın 17'sinde 'Kadınım, kadınım' diye şarkım çıkıyor. Ben ayın 19'unda nasıl askere gideceğim" ifadelerini kullandı.

Etiketler tiktok fenomen TikTok fenomeni Mükremin Gezgin
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