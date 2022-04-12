Tuğba Özerk'in sapığına hapis!

Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk hakkında "Tosuncuk lakaplı dolandırıcı Mehmet Aydın'ın paralarını sahibi olduğu şirket üzerinden aklıyor" ihbarı yapan saplantılı hayrana hapis cezası.

Tuğba Özerk hakkında emniyete "Tosuncuk lakaplı dolandırıcı Mehmet Aydın'ın paralarını sahibi olduğu şirket üzerinden aklıyor" ihbarı yapılmıştı. Tuğba Özerk'in avukatı "Kirli iftiralar atan sapkın bir kişiliğin hayal ürününden ibaret senaryosunun savcılık tarafından çürütüleceğine eminiz!" açıklaması yapılmıştı. Tuğba Özerk sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile saplantılı hayranının aldığı cezayı duyurdu.

Şarkıcı Tuğba Özerk hakkında, sahibi olduğu danışmanlık şirketi üzerinden Çiftlik Bank üzerinden Türkiye'yi dolandıran Tosuncuk Mehmet Aydın'ın kara paralarını akladığına dair ihbar yapılmıştı. Özerk'in yönetici olduğu bir adet danışmanlık şirketi tespit edilirken, üzerine kayıtlı birden fazla gayrimenkul olduğu belirlendi. Özerk'in kayıtlı herhangi bir bankadan çekilmiş bir borç kredisine rastlanılmazken Tuğba Özerk'in buna rağmen yetkilisi olduğu şirket hesaplarından 'Kredi ödemeleri' adı altında para çıkışları yapıldığı tespit edilmişti.

MASAK olayla ilgili inceleme başlattı. Tuğba Özerk'in şirketinde şüpheli hareketler tespit edildi. Savcılık, MASAK raporu ardından Tuğba Özerk hakkında soruşturma başlatmıştı. Tuğba Özerk hesaplarında gerçekleşen para transferlerini ilişkin havale EFT bilgileri de incelendi. Merkez Bankası ve Gelir idaresi Başkanlığı verilerinden yapılan sorgulamalara göre hesap açılmasını gerektirmeyen hesaplar aracılığıyla danışmanlık şirketinden bir inşaat şirketine para transferleri gerçekleştirdiğine dair kayıtlara rastlanıldı.

Rapor ardından Tuğba Özerk hakkında, 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu' kapsamında soruşturma başlatılmıştı. Şirketin kara para akladığına dair iddiaların, vergi kaynağı kurumlardan doğrudan talep edilen belgeler sonrası tespit edileceği belirtilen rapor, Özerk'in ikametinin bağlı olduğu Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığına iletildi.

Özerk'in avukatı Ekrem Hazinedar bir açıklama yayınlamıştı. İhbarı yapan kişi hakkında şikayette bulunulduğu belirtilerek şöyle denildi: "Müvekkilimin bu tarz kirli ilişkilere ihtiyacı olmayacak düzeyde bir sanatçı olduğu toplumca aşikardır. Tuğba Özerk'e kirli iftiralar atan sapkın bir kişiliğin hayal ürününden ibaret senaryosunun savcılık tarafından çürütüleceğine eminiz!"

Günaydın yazarı Ömer Karahan köşesini taşıdığı olayla ilgili bilgi verdi. Tuğba Özerk, 7 yıldır kendisini taciz eden Erol Akbalık hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Akbalık hakkında soruşturma başlatılmış, uzaklaştırma kararı verilmişti. Tuğba Özerk, sosyal medyadan avukatı Eda Salman ile birlikte çektirdiği fotoğrafını paylaşarak "Verdiğimiz haklı mücadele sonucu adalet yerini buldu.

Aldığımız koruma tedbirinin ihlalinden dolayı 3 gün tazyik hapsi infaz edildi. Kadına yönelik şiddetle etkin şekilde mücadele eden adliye ve kolluk birimlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Şiddetin her türlüsüne karşı hep birlikte el ele mücadeleye devam..." notunu düştü. Bundan sonra yapılacak olan ihlallerle ceza yaptırımları daha da artacak Erol Akbalık'ın... Tuğba Özerk'te olduğu gibi umarım Ezgi Mola, Serenay Sarıkaya, Aleyna Tilki ve daha birçok kadın sanatçının saplantılı tacizcileri de hak ettikleri cezaları alırlar.