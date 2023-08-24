Turabi Çamkıran'dan itiraf: Beş parasız halime geri döndüm

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Turabi Çamkıran, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırıldığını duyurmuştu. Çamkıran, ''Artık çok ama çok yoruldum. Bu saatten sonra beni heyecanlandıracak bir teklif olmadıkça yarışlara veda ediyorum ve emekli oluyorum'' dedi.

İki kez Survivor'da şampiyon olduktan sonra yurtdışında katıldığı yarışmada da birincilik elde eden Turabi Çamkıran, uzun süredir Amerika'da yaşıyor. Karma dövüş eğitimleri alan ve şov programlarına hazırlık yapan Çamkıran geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmış ve sağlık durumu hakkında bilgi vermişti.

Tedavisi devam edilen Çamkıran, “Bir kazaydı, geçecek. Daha güçlü bir şekilde geri döneceğim inşallah” açıklamasını yapmıştı.

Çamkıran’dan yeni bir paylaşım geldi. Çamkıran, "Artık çok ama çok yoruldum. Bu saatten sonra beni heyecanlandıracak bir teklif olmadıkça yarışlara veda ediyorum ve emekli oluyorum. Geride hatırladıkça gurur duyacağım şampiyonluklar kazandım.

'BEŞ PARASIZ HALİME GERİ DÖNDÜM'

Kazandırdığı paralar yüzünden de çok insan kaybettim. Paraların bir kısmı ailenin borçlarına, bir kısmı dostların derdine, bir kısmı da ihtiyacı olan kardeşlerime gitti.(Helal hoş olsun) Bir kısmını yedim, kalanını ticarette batırdım. Kötü gün parasını da şimdi sağlığımı düzeltmek için kullanıyorum. Çok şükür yarışmalardan önceki beş parasız halime geri döndüm" ifadelerini kullandı.

İki kez Survivor bir kez de Amerika'da yayımlanan 'War of the Worlds' yarışmasında birinci olan Çamkıran, gelecek planlarını da şu sözlerle anlattı:

"Bu saatten sonra olur da bir yarışa gidersem eğer birincilik parasını da iyi bir hayır kurumuna bağışlayacağım. Tüm hayallerimi gerçekleştirdim. Sırada yurt dışındaki organizasyonlarda ve yarışmalarda yarışıp hayallerini gerçekleştirmek isteyen kardeşlerim için çalışacağım. Çok çalışın kardeşlerim. 2024 senesinde en az $1,000,000 ödüllü yarışmaları kazanmak istiyorsanız şimdiden hazırlanın.

Yakında benim koçluğumda dünyanın her yerindeki yarışmalarda benim ekibimden şampiyonlar çıkacak. O güne kadar kalın sağlıcakla. Arayıp, soran ve mesaj atan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki hayatımdasınız."