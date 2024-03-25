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Türkiye'nin Rambo'su hayatını kaybetti

Türkiye'nin Rambo'su hayatını kaybetti
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Yeşilçam'da rol aldığı filmlerle bir dönem Türkiye'nin Rambosu olarak anılan Serdar Kebapçılar yaşamını yitirdi.

Yeşilçam'da pek çok filme imzasını atan ve Türk Rambo lakabıyla bilinen ünlü oyuncu Serdar Kebapçılar, 65 yaşında hayatını kaybetti.

Türk Rambo, 'Kara Şimşek', 'Korkusuz', 'Komando', 'Guıllano' adlı filmlere imza attı.

Kebapçılar’ın spora 12 yaşında halter ile başladığı biliniyor. Vücut geliştirme sporunda 1978 yılında dünya 6’ıncısı oldu.

Türk Rambo’nun yer aldığı filmler ise satış rakamları kırmıştı.

Etiketler Türkiye'nin Rambosu Türk Rambo rambo serdar kebapçılar
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