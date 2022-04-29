Ümit Erdim takipçisinin mesajını ifşa edip saydırdı: ''Bu kalitesizlik, üslupsuzluk...''

Hayat Bilgisi dizisiyle ünlenen oyuncu Ümit Erdim, kendisine gelen mesaja çok sinirlendi ve ekran görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

Bir süredir ekrandan uzak olan ve pilotluk yapan Ümit Erdim kendisine gelen bir mesaja sinirlendi. Ümit Erdim Oğuzhan Koç içerikli mesajları ifşa ederek duygularını ifade etti. Ümit Erdim paylaşımı sonrası sosyal medyada gündem oldu.

Oğuzhan Koç ile iletişime geçmeye çalışan takipçisi, Ümit Erdim'e gönderdiği mesajda ''Ümit selamlar, Oğuzhan Koç'a ulaşmak istiyoruz. Fabrika pikniğimizde kendisinden mini bir konser talebimiz olacak. Yardımcı olabilir misin?'' ifadelerini kullandı.

Takipçisi, Ümit Erdim'e mesajın devamında ise "İstersen sen de katılabilirsin. Beleş barbekü partimizden yararlanırsın" dedi.

Kendisine gelen mesaj karşısında sinirlenen Ümit Erdim, mesaja tepki göstererek “Bizi bu kalitesizlik, bu üslupsuzluk bitirecek. Samimiyet kavramını gerçekten yanlış anlıyoruz” ifadelerini kullandı.