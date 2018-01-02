Ünlü isimden yatakta doğum günü sürprizi

Şarkıcı ve oyuncu Yeliz Yeşilmen, eşi Ali Uğur Akbaş’ın doğum gününü böyle kutladı. Deniz Akkaya'nın yorumu şaşkınlık yarattı.

Geçtiğimiz haftalarda eşi tarafından aldatıldığı yönünde haberlerle magazin gündemine gelen Yeliz Yeşilmen, instagram hesabından yaptığı paylaşımla şaşırttı.

Ünlü oyuncu ve şarkıcı, eşinin doğum günü için hazırladığı sürpriz kahvaltıyı Ali Uğur Akbaş'a yatakta sundu.

Bu sürprizle yetinmeyen Yeşilmen, o anın fotoğrafını "Mutlu yıllar aşkım. Bugün doğum günü" notuyla paylaşmayı ihmal etmedi.

DENİZ AKKAYA'DAN OLAY PAYLAŞIM

Eski manken Deniz Akkaya, Yeliz Yeşilmen'in paylaştığı kahvaltı fotoğrafını kendi instagram hesabının hikaye bölümünde yayınladı. "Günaydın sevgilim ne güzel bir gün değil mi? Kahvaltıdan önce biraz daha sevişelim mi?" şeklinde şok bir yorumda bulundu.