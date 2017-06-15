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  3. 15 Haziran 2017 19:58

Ünlü mankene büyük tepki

Ünlü manken Heidi Klum, 13 yaşındaki kızının abartılı bir şekilde makyaj yapmasına izin verdiği gerekçesiyle büyük tepki gördü.

Ünlü mankene büyük tepki
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Alman manken Heidi Klum, 13 yaşındaki kızı Helene Boshoven Samuel'in abartılı makyaj yapmasına izin verdiği eleştiri oklarının hedefi oldu.

Heidi Klum, önceki gün en büyük çocuğu Helene Boshoven Samuel ile birlikte New York'ta objektiflere takıldı.

Tek omuzlu siyah bir elbise giyen Klum'un 13 yaşındaki kızının yüzündeki abartılı makyaj dikkati çekti. Küçük kızın özellikle gözlerine uyguladığı aşırı makyaj eleştirildi. Bu eleştirilerden en çok nasibini alan kişi ise kızının bu kadar abartılı makyaj yapmasına izin veren ünlü model oldu.

Helene Boshoven Samuel, Heidi Klum'un iş adamı Flavio Briatore ile olan ilişkisinden dünyaya geldi. Alman model, Leni'ye hamileyken Briatore'den ayrıldı.

kız , makyaj , heidi klum