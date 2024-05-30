Ünlü oyuncu 4'üncü kez evleniyor

Son olarak 2021'de 3'üncü kez nikah masasına oturan ünlü oyuncu Burak Sergen'in Nihan Ünsal ile olan birlikteliği de kısa sürdü. Yaklaşık 2,5 yıllık evliliği beş ay önce biten Sergen, şimdi de kendi tiyatrosunda çalışan Gizem Şağban ile evlilik kararı aldı.

Geçtiğimiz ocak ayında Nihan Ünsal ile olaylı bir şekilde boşanan Burak Sergen, aradığı mutluluğu sonunda buldu. 63 yaşındaki ünlü oyuncu, kendi tiyatrosunda genel müdür olarak görev yapan Gizem Şağban ile evlenme kararı aldı. Habertürk'te yer alan habere göre; çiftin düğünü, yarın Sarıyer'de bulunan Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleştirilecek. Daha önce üç kez nikâh masasına oturan Burak Sergen, 1991–1992 arasında; şarkıcı Pamela Spence, 1999 – 2018 arasında; Işıl Sergen, 2021 – 2024 arasında da Nihan Ünsal ile evlilik yaşamıştı. Oyuncunun, Işıl Sergen ile birlikteliğinden 15 yaşında Cansın adında oğlu var.