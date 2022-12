Ünlü oyuncu Stephen Greif hayatını kaybetti

Son olarak The Crown dizisinde rol alan İngiliz oyuncu Stephen Greif 78 yaşında hayatını kaybetti.

The Crown, Blake's 7 gibi yapımlardan hatırladığımız İngiliz oyuncu Stephen Greif, 78 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Acı haberi menajeri duyurdu. Ölüm nedeni ise açıklanmadı.

TEPHEN GREIF KİMDİR?

Greif ayrıca Doctors, Coronation Street, Tales of the Unexpected ve EastEnders gibi yapımlarda da rol almıştı.

Stephen John Greif, Blake's 7'deki Travis, Citizen Smith'in üç serisindeki Harry Fenning, Casanova'daki Signor Donato ve Shoot on Sight'taki Komutan John Shepherd rolleriyle tanınan bir İngiliz aktördü.

Televizyonun yanı sıra tiyatroda da boy gösteren sanatçı, The Crown'da ise Bernard Weatherill'i canlandırmıştı. Tiyatroda ise onu The Phantom of Opera dahil birçok yapımda izlemiştik.

Ayrıca video oyunları Elder Scrolls Online ve Total War: Warhammer II'de seslendirme yapmıştı.