Ünlü rapçi Çakal hakkında ortalığı karıştıran AIDS iddiası

Son dönemin en çok konuşulan rapçilerinden Emirhan Çakal'ın, Amerika'da AIDS kaptığı iddia edildi. Ünlü rapçi sosyal medyada hızla yayılan söylentilere Instagram hesabından yanıt verdi.

Sosyal medyada bir anda yayılan "Rapçi Çakal Amerika'da AIDS'e yakalandı" iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Kısa sürede gündem olan söylentiler, hayranlarını endişelendirirken ünlü rapçiyi de çileden çıkardı.

Spekülasyonların büyümesi üzerine Çakal, Instagram hesabından bir hikaye paylaşarak gerçeği açıkladı. Hiçbir sağlık sorunu olmadığını vurgulayan rapçi, şu ifadeleri kullandı:

“Ya siz kafayı yemişsiniz. Bir deli kuyuya taş atmış, kırk akıllı çıkaramamış. Ortada ne bir açıklama var ne de bir hastalık. Etkileşim uğruna haysiyetini, şerefini hiçe sayan tipler.”

Haber3.com Haber Merkezi