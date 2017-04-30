ünlü sanatçının pozu sosyal medyayı ikiye böldü

İşte o paylaşım:

“Böyle anlarda hep olur. Yerinde kullanılan bir sözcük, rastgele yükselen bir şarkı, nasıl kavratır yaşamayı! Ne diyor radyodaki ses: Teamo Te. Ne demek olabilir Teamo Te? “Seni seviyorum, seni, seni, seni” gibi bir şey. Hiç usanmadan, hep yineleyerek. Dili bilmesek bile anlıyoruz, çünkü Akdeniz'in ortak dili bu. Dizboyu papatyalar anlamına da gelebilir, “Daha yığınla çocuk var doğurulacak, yığınla çocuk bezi, don, erkek çorabı var yıkanacak” anlamına da. “Seni seviyorum, hadi hoşçakal, bir gün o kıyı kahvesinde yanına çöküp dostça iki kadeh içebilme isteğim baskın geliyor” anlamına da…”

Çakır’ın fotoğrafını güzel bulup, hayranlık yorumları yağdıranlar da oldu; göğüslerini çok açık bulup eleştirenler de… Hatta Çakır’ın takipçileri arasında tartışma çıktı ve ikiye bölündüler.