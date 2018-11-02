Ünlü şarkıcı Derya Uluğ sevgilisine sürpriz yaptı

Şarkıcı Derya Uluğ, önceki akşam sevgilisi aranjör Asil Gök için sürpriz bir doğum günü partisi hazırladı.

Derya Uluğ, Asil Gök için klavye müzik aleti şeklinde doğum günü pastası yaptırdı. Sürpriziyle sevgilisini mest eden Uluğ, yakın arkadaşlarının da katıldığı partide, Asil Gök ile sahneye çıkarak şarkı söyledi.

Uluğ, doğum gününden kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Derya Uluğ, yaptığı paylaşıma "Öyle severim ki seni aşkım dua olur hiç bir zerrene nazar değmez. Öyle gülerim ki sana gül bahçelerinden cenneti getiririm ayaklarının altına.Sen yeter ki sev, sen yeter ki gül, sen yeter ki yaşa.Birlikte bi ömür tüketelim.İyi ki doğdun sevgilim." notunu düştü.