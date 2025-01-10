  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Ünlülerin menajeri Ayşe Barım'a soruşturma

Ünlülerin menajeri Ayşe Barım'a soruşturma

Ünlülerin menajeri Ayşe Barım'a soruşturma
Güncelleme:

Serenay Sarıkaya ve bazı ünlü isimlerin menajeri Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialar nedeniyle re'sen soruşturma başlatıldı.

"Kendisine biat etmeyenleri piyasadan uzaklaştırdığı ve kendi oyuncularının önünü açtığı" iddia edilen ünlü menajer Ayşe Barım hakkında soruşturma başlatıldı.

ID İletişim'in kurucu ortağı Ayşe Barım’ın ismi son günlerde, ünlü bir eşcinsel erkek sanatçının, iş insanı sevgilisinden 5 milyon dolar aldığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

ID İletişim, dün yaptığı bir açıklamada bu söylentileri yalanlayarak, iddiaları yargıya taşıdığını duyurmuştu. Açıklamada, “Son iki gündür şirketimizin kurucu ortağı Ayşe Barım ve uzun süredir birlikte çalıştığı oyuncumuz Serenay Sarıkaya, gerçek olmayan ve ahlak dışı iddialarla ilişkilendirilmiştir” ifadeleri yer almıştı.

Oyuncu Serenay Sarıkaya da ID İletişim'in bu açıklamasını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Serenay Sarıkaya ve bazı sanatçıların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialar nedeniyle gerçeğin ortaya çıkarılması için re'sen soruşturma başlatıldı.

NE OLMUŞTU?

TV100 yazarı Fuat Uğur, Eylül 2024'teki yazısında Rekabet Kurumu'nun bazı yapım şirketleri ve ajanslara "kartelleşme ve piyasadaki hakimiyetlerini kötüye kullanma" gerekçesiyle baskın yapılacağını yazmıştı.

Uğur, "TV kanallarında ve dijital platformlarda hep aynı isimlerin oynadığını, bir mafya sistematiği" olduğunu iddia etmişti.

Sosyal medyada söz konusu kadın menajerin ID İletişim'in kurucu ortağı Ayşe Barım, kadın oyuncunun da Serenay Sarıkaya olduğu konuşulmuştu.

ID İLETİŞİM'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan iddialara konu olan ID İletişim'den yapılan açıklamada şunlar ifade edilmişti:

"Şirketimiz 2002 yılından bu yana Türkiye’nin en sevilen ve takdir edilen oyuncularına menajerlik hizmeti vermekte olan, Türkiye’deki menajerlik mesleğini dünya standartlarında uygulayan, alanında öncü bir şirkettir."

"Son iki gündür şirketimizin kurucu ortağı Ayşe Barım ve uzun süredir birlikte çalıştığı oyuncumuz Serenay Sarıkaya, gerçek olmayan ve ahlak dışı iddialarla ilişkilendirilmiştir.

Şirketimiz ve değerli bir oyuncumuzla ilişkilendirilen bir yazının aylar sonra yeniden gündemi planlı olarak meşgul ettiğini üzülerek görmekteyiz.

"Bu iftiralarda bulunan ve planlı olarak yayan kişiler hakkında yargı yoluna başvurduğumuzu sayın kamuoyunun bilgilerine sunarız."

Serenay Sarıkaya skandal iddialar sonrasında ilk kez konuştuSerenay Sarıkaya skandal iddialar sonrasında ilk kez konuştuMagazin
Ünlü PR şirketinden Serenay Sarıkaya ve Ayşe Barım açıklamasıÜnlü PR şirketinden Serenay Sarıkaya ve Ayşe Barım açıklamasıMagazin

 

DHA

Etiketler serenay sarıkaya ayşe barım sosyal medya menajer
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Recep Tayyip Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı'' anketi sonuçlandı ''Recep Tayyip Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı'' anketi sonuçlandı Ünlü yer bilimciden 24 ilimiz için 7,2 büyüklüğünde deprem riski uyarısı Ünlü yer bilimciden 24 ilimiz için 7,2 büyüklüğünde deprem riski uyarısı MasterChef Türkiye'de ilk finalist belli oldu MasterChef Türkiye'de ilk finalist belli oldu Sürpriz zirvenin ayrıntıları belli oldu: Bebek katiline umut hakkı ve ev hapsi! Sürpriz zirvenin ayrıntıları belli oldu: Bebek katiline umut hakkı ve ev hapsi! Ahırdaki gizem kamerada: Tam 2 bin yıldır çıkarılmayı bekliyor Ahırdaki gizem kamerada: Tam 2 bin yıldır çıkarılmayı bekliyor Atış poligonunda intihar dehşeti: Eğitmeni de vurdu Atış poligonunda intihar dehşeti: Eğitmeni de vurdu Pes! Vallahi pes, billahi pes... Çeşme suyunu zemzem suyu diye satmışlar! Pes! Vallahi pes, billahi pes... Çeşme suyunu zemzem suyu diye satmışlar! Yangınlarda can kaybı yükseldi, 200 bin kişi için tahliye uyarısı yapıldı Yangınlarda can kaybı yükseldi, 200 bin kişi için tahliye uyarısı yapıldı Türkiye'nin en lezzetlisinda hasat başladı: Dalında sadece 18 TL! Türkiye'nin en lezzetlisinda hasat başladı: Dalında sadece 18 TL! Özel sektörün 2025 maaş zammı anketinin sonuçları açıklandı Özel sektörün 2025 maaş zammı anketinin sonuçları açıklandı
Yusuf Dikeç, dünyaca ünlü diziye konuk oyuncu oldu Yusuf Dikeç, dünyaca ünlü diziye konuk oyuncu oldu Roketsan mühendisinin internet arama geçmişi ortaya çıktı Roketsan mühendisinin internet arama geçmişi ortaya çıktı Yılın ilk "Bu Pazar seçim olsa..." seçim anketi sonuçları açıklandı Yılın ilk "Bu Pazar seçim olsa..." seçim anketi sonuçları açıklandı Bakan Fidan'dan dikkat çeken ''bebek katili'' açıklaması Bakan Fidan'dan dikkat çeken ''bebek katili'' açıklaması Seçimlerde Erdoğan'ı desteklemişti, ''gitme vakti geldi'' dedi! Seçimlerde Erdoğan'ı desteklemişti, ''gitme vakti geldi'' dedi! DEM Partili belediye başkanları gözaltında DEM Partili belediye başkanları gözaltında Bahar Feyzan'dan kendisine ''salak'' diyen Fatih Altaylı hakkında çok ağır iddialar Bahar Feyzan'dan kendisine ''salak'' diyen Fatih Altaylı hakkında çok ağır iddialar Burcu Özberk Dubai'den ''düşman'' çatlattı Burcu Özberk Dubai'den ''düşman'' çatlattı Ece Erken 35 kiloyu nasıl verdiğini açıkladı Ece Erken 35 kiloyu nasıl verdiğini açıkladı AK Partililer Meclis'i karıştırdı: Hakaretler, yumruklar havalarda uçuştu AK Partililer Meclis'i karıştırdı: Hakaretler, yumruklar havalarda uçuştu