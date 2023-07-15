Usta oyuncu Tanju Tuncel hayatını kaybetti

Türk sinemasının usta oyuncularından Tanju Tuncel hayatını kaybetti. Birçok dizi ve filmde rol alan usta oyuncu 83 yaşında hayatını kaybetti.

Usta oyuncu Tanju Tuncel yaşamını yitirdi. "Geniş Aile", "Eyvah Eyvah 2" ve "Babamın Kemikleri" gibi yapımlarda yer alan Tanju Tuncel'in vefat haberi ardından sevenleri ve meslektaşları taziye mesajları paylaştı.

TANJU TUNCEL KİMDİR?

Adana'da 1940 yılında doğan Tuncel, Akhisar Ortaokulu, Erenköy Kız Lisesi ve İstanbul Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunudur. Tuncel, kendisi gibi oyuncu olan Necdet Yakın ile evlenip boşandı. Tiyatroya Gençlik Tiyatrosu'nda başlayan Tuncel, İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda emekli oldu. Tuncel, emekli olduktan sonra da dizilerde oynamaya devam etti.

Usta oyuncu, Şaşıfelek Çıkmazı, Geniş Aile, Ruhsar, Sıdıka gibi dizilerde; Ve Recep ve Zehra ve Ayşe, Duruşma, Eyyvah Eyvah, Beyaz Melek gibi filmlerde rol aldı.