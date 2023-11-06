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Vuslat Doğan Sabancı'dan kaza sonrası ilk paylaşım

Vuslat Doğan Sabancı'dan kaza sonrası ilk paylaşım
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Yunanistan'da geçirdiği deniz kazasının ardından tedavisi süren Doğan Holding Kurucu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın iş insanı kızı Vuslat Doğan Sabancı, Instagram hesabından uzun zaman sonra bir paylaşımda bulundu.

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, 25 Ağustos'ta Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında deniz kazası geçirdi. Tedavisi için ABD'ye giden Vuslat Doğan Sabancı sosyal medya hesabı Instagram'dan ilk kez paylaşım yaptı.

Vuslat Doğan Sabancı'nın paylaşımı şöyle:

"Salyangozun mektubu "Bir kaç hafta evvel bir heykelin tepesinde bir salyangoz gördüm. Salyangoz sanki bana uzun bir mektup yazıyordu. Mektubunda şunu söylediğini duydum: 'Yavaşlayabildiğin bir hayatı bütün duyularınla dinleyebildiğin sürece her gün daha ileri gidebilirsin. Hatta zamandan bağımsız bir şekilde."

Vuslat Doğan Sabancı'nın aylar sonra yaptığı paylaşımın ardından sevenleri ve takipçileri 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.

 
 
 
 
 
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Vuslat Dogan Sabanci (@vuslatds)'in paylaştığı bir gönderi

Etiketler vuslat doğan sabancı paylaşım kaza sonrası sosyal medya
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