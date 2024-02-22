  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Yüsra Geyik transparan elbisesiyle göz kamaştırdı

Yüsra Geyik transparan elbisesiyle göz kamaştırdı

Yüsra Geyik transparan elbisesiyle göz kamaştırdı
Güncelleme:

Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da hayat verdiği Zeliş karakteri ile hafızalara kazınan Yüsra Geyik son pozu ile adından söz ettirdi.

Başarılı oyunculuğu ve özel hayatıyla çok konuşulan oyuncu Yüsra Geyik, sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

 POZLARI GÜNDEM OLDU

Arka Sokaklar'da hayat verdiği Zeliş karakteri ile hafızalara kazınan Yüsra Geyik, Bozkır dizisindeki cesur sahneleri ile uzun süre konuşulmuştu.

Son olarak Aile dizisinde rol alan ünlü isim iddialı ve cesur tarzıyla dikkat çekerken oyuncunun son paylaşımı da gündem oldu.

Yüsra Geyik transparan elbisesiyle göz kamaştırdı - Resim : 1

Oyuncu transparan elbisesiyle katıldığı geceden pozlarını Instagram hesabından paylaştı. Oyuncunun paylaşımına hayranları ve sevenleri tarafından beğeni ve yorum yağdı.

Hayranları oyuncuya "Çok yakışmış", "Gayet güzel", "Çok beğeniyorum ben bu kızı" gibi yorumlar yaptı.

Etiketler Yüsra Geyik transparan elbise
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Partili adaydan jandarma komutanına küfür etti AK Partili adaydan jandarma komutanına küfür etti Kredi muslukları kesildi; otomobil satışında yeni dönem başladı Kredi muslukları kesildi; otomobil satışında yeni dönem başladı Kahramanmaraş depreminde HAARP iddiası! Gökyüzündeki ışığın sırrı çözüldü Kahramanmaraş depreminde HAARP iddiası! Gökyüzündeki ışığın sırrı çözüldü Hastanede korku filmi gibi olay! Morga kaldırılan kadın dirildi Hastanede korku filmi gibi olay! Morga kaldırılan kadın dirildi Asrın felaketi sonrası asrın uyarısı: ''Bu bölgelerden uzak durun'' Asrın felaketi sonrası asrın uyarısı: ''Bu bölgelerden uzak durun'' Bu sefer komşu kavgası yaktı: Dilan-Engin Polat'a bir şok daha! Bu sefer komşu kavgası yaktı: Dilan-Engin Polat'a bir şok daha! Ev sahiplerini ''vergi'' paniği sardı! 2 milyon konut işte böyle tespit edildi Ev sahiplerini ''vergi'' paniği sardı! 2 milyon konut işte böyle tespit edildi Faiz kararı sonrası Dolar, Euro ve altında son durum Faiz kararı sonrası Dolar, Euro ve altında son durum Kapkaççı İstanbul'da 10 yaşındaki çocuğun ekmek parasını çaldı Kapkaççı İstanbul'da 10 yaşındaki çocuğun ekmek parasını çaldı Gram altın 3 bin TL olur mu ? İslam Memiş bombayı patlattı Gram altın 3 bin TL olur mu ? İslam Memiş bombayı patlattı