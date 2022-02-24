  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. ABD Başkanı Biden Rusya'ya uygulanacak yaptırımları açıkladı!

ABD Başkanı Biden Rusya'ya uygulanacak yaptırımları açıkladı!

ABD Başkanı Biden Rusya'ya uygulanacak yaptırımları açıkladı!

ABD Başkanı Joe Biden, "G7 liderleri Rusya’ya sert ve yıkıcı yaptırım paketleri üzerine anlaştı" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, ulusal güvenlik konseyini Ukrayna’daki gelişmeler gündemiyle topladı. Toplantı sonrası Biden, ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya uygulayacağı yeni yaptırımları duyurdu. 

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ardından ulusal güvenlik konseyini topladı. Ukrayna’daki gelişmelerin gündeme geldiği toplantı sonrasında Biden, ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya uygulayacağı yeni yaptırımları açıkladı.

Biden, "G7 liderleri Rusya’ya sert ve yıkıcı yaptırım paketleri üzerine anlaştı" dedi. 

Biden, dün yaptığı yazılı açıklamada G7 liderleri ile görüşmesi sonrası Rusya'ya Ukrayna'ya askeri harekatı için ABD ve müttefikleri tarafından uygulanacak yeni yaptırımları duyuracağı bir konuşma yapacağını ifade etmişti.

Beyaz Saray yetkilisi, gazetecilere yaptığı yazılı açıklamada, Biden'ın sabah saatlerinde Beyaz Saray Durum Odasında ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldiğini bildirmişti.

Toplantıda, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası bölgede yaşanan son gelişmelerin ele alındığı aktarılmıştı.

Rus askerleri Çernobil'i ele geçirdiRus askerleri Çernobil'i ele geçirdiDünya

DONBAS KRİZİ VE RUSYA’NIN ASKERİ MÜDAHALESİ

Ukrayna’da 2014’teki Meydan olaylarının ardından, Batı yanlısı bir hükümet yönetime geldi ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ülkeden kaçtı. Rusya, Kırım’ı yasa dışı şekilde ilhak etti. Ukrayna’da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti. Rusya’nın desteklediği ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusu arasında kanlı çatışmalar yaşandı. Batılı güçlerin Moskova nezdinde devreye girmesiyle 2014 ve 2015’te Minsk Anlaşmaları imzalandı. Ancak ateşkes ihlalleri sürdü. Şubat itibarıyla çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti.

Rusya, 2021 yılı sonlarında Ukrayna sınırında on binlerce asker konuşlandırmaya başlayarak dikkatleri üzerine çekti. ABD, Rusya’nın işgale hazırlandığını yinelerken Rusya bunu reddetti. Batılı ülkeler Rusya’yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken Moskova yönetimi, Donbas’taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat’ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.

Rus lider Vladimir Putin, amaçlarının, “Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna’yı Nazizm'den ve militarizmden arındırmak” olduğunu savunarak Ukrayna ordusuna silah bırakma çağrısı yaptı. 

İngiltere Rusya'ya uyguladığı ek yaptırımları açıkladıİngiltere Rusya'ya uyguladığı ek yaptırımları açıkladıDünya
Putin harekat kararı sonrası ilk kez kamera karşısında! ''Dünya ekonomisi'' mesajıPutin harekat kararı sonrası ilk kez kamera karşısında! ''Dünya ekonomisi'' mesajıDünya
Rusya bir hastaneye bomba yağdırdı: 4 ölü, 10 yaralıRusya bir hastaneye bomba yağdırdı: 4 ölü, 10 yaralıGüncel
Ukrayna resmen duyurdu: Savaşa füzeleriyle bir ülke daha dahil oldu!Ukrayna resmen duyurdu: Savaşa füzeleriyle bir ülke daha dahil oldu!Dünya
G7 ülkeleri: Putin, Avrupa'ya yeniden savaşı getirdiG7 ülkeleri: Putin, Avrupa'ya yeniden savaşı getirdiDünya

 

Etiketler abd biden rusya
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kadir Mısıroğlu'nun 8 yıl önceki ''Rusya'' öngörüsü gerçek oldu
Belediye başkanı vatandaşı tartaklayıp, tehdit etti
Şampiyonlar Ligi'nde Ukraynalı yıldızdan Rusya'ya şok tepki
Rusya ile Ukrayna'nın askeri gücü karşılaştırıldı! İşte ordular arasındaki büyük fark
Ukrayna sınırındaki askeri hareketlilik uydu görüntülerine yansıdı
Gram altın 1.000 TL'ye dayandı! Dolar ve Euro zirvede
Kabus gibi! Benzin ve motorinde beklenen dev zam açıklandı
Gel de isyan etme! Türk doktorlar kaçıyor, yabancılar atanıyor!
Dünya basını Rusya'nın saldırısını böyle gördü
Rusların bombaladığı Ukrayna'dan korkunç görüntüler