BBC'den İsrail sansürü: Apar topar yayını kestiler
BBC'de canlı yayında Gazze’nin Güneş Kuşları isimli bisikletli yardım kuruluşunun kurucusu olan Karim Ali, “Gazze’de soykırım var” deyince spiker birçok kez sözünü keserek yayını sonlandırdı.
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılar devam ederken, İngiliz yayın kuruluşu BBC, stüdyosundan ağırladığı konuğunu, “Gazze’de soykırım var” der demez susturmaya çalıştı.
Gazze’nin Güneş Kuşları isimli bisikletli yardım kuruluşunun kurucusu olan Karim Ali, konuşmasına başlayınca “Bu herkesin gözleri önünde gerçekleşen bir soykırım.” ifadesini kullandı.
Bunun üzerine BBC sunucusu Lucy Hockings araya girerek “Bu kelime inanılmaz derecede duygusal.” diyerek İsrail’in tezlerini savunan cümleler kurduktan sonra “Teşekkür ederim” diyerek yayını yarıda kesti.
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