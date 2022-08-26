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Camdaki Kız dizisi ne zaman başlıyor? İlk fragman geldi

Camdaki Kız dizisi ne zaman başlıyor? İlk fragman geldi

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız'ın yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı.

Kanal D ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Camdaki Kız yeni sezon tanıtımı yayınlandı. Hayranları "Camdaki kız yeni sezon ne zaman başlayacak?" sorusunun cevabını merak ediyordu. Eylül'de başlayacak olan dizi ile ilgili henüz net bir tarih yok. Camdaki Kız'ın tanıtımında ise ünlü oyuncu Burcu Biricik'in hayat verdiği Nalan'ın elinde tuttuğu telefondaki ayrıntı dikkat çekti.

Camdaki Kız yeni sezon tanıtımında Nalan'ın telefonundaki detay dikkat çekti

Geçtiğimiz sezona son sahne ile damga vuran Camdaki Kız sezona bomba gibi bir dönüş yapacak. Nalan ile Hayri son sahnede öpüşmüş, Nalan'ın çok korktuğu annesi ise bu manzarayı görmüştü. Yeni sezonda izleyiciyi büyük bir merakta bırakan Camdaki Kız'ın tanıtımı yayınlandı. Konağın dağılan görüntüsü Nalan'ın hayatının dağılmasının bir ifadesi gibiydi. Nalan'ın elindeki telefonda Hayri ile öpüştüğü fotoğrafın olması da dikkat çeken bir diğer detay oldu. 

İşte Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı:

Etiketler camdaki kız fragman yeni
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