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  1. 13 Nisan 2017 16:36

Canlı yayında stüdyoya polis arabası geldi

Gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda stüdyoya polis arabası ve fil girdi.

Canlı yayında stüdyoya polis arabası geldi
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Gazeteci Müge Anlı bugünkü yayınını çok farklı bir şekilde açtı. İzleyenler “stüdyoda neler oluyor?” dedi.

Çözdüğü olaylarla büyük başarılar toplayan ve ekranların sevilen ismi Müge Anlı'nın programında çok ilginç anlar yaşandı.

Yaptığı programla sayısız başarıya imza Müge Anlı, arttırılmış gerçeklik teknolojisini izleyenlerine tanıttı. Stüdyoya polis arabası geldi, uçak indi. Bununla da kalmayan Anlı dev bir Afrika Fili’yle canlı yayın yaptı Müge Anlı, tanıttığı bu arttırılmış gerçeklik teknolojisiyle izleyenlerine ilginç bir deneyim yaşattı.

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