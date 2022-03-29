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Disney+ Türkiye için fiyatlarını açıkladı

Disney+ Türkiye için fiyatlarını açıkladı

Türkiye'de 14 Haziran'da yayına başlayacak olan The Walt Disney Company’nin Netflix'in rakibi dijital platformu Disney+, Türkiye fiyatlarını açıkladı.

The Walt Disney Company’nin dijital platformu Disney+, Türkiye’de 14 Haziran’da yayına başlayacağını duyurdu.

Platformda Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ve National Geographic’in yanısıra 20th Century Studios, Disney Television Studios, FX, Searchlight Pictures ve daha birçok stüdyodan binlerce saatlik içerik ve platforma özel orijinal yapımlar yer alacak.

Disney+ Türkiye’deki üyelik ücretini aylık 34,99, yıllık 349,90 lira olacak.

Kullanıcılar, dört adede kadar eşzamanlı yayın, on cihaza kadar sınırsız indirme, seçili içerikleri IMAX teknolojisiyle izleme ve yedi taneye kadar farklı profil yaratma olanağına sahip olacak.

Platformda neler var?

Platforma özel içerikler arasında, yapımcılığını ve senaristliğini Jon Favreau’nun üstlendiği Star Wars içerikleri ‘The Book of Boba Fett‘ ve ‘The Mandalorian’ var. Ayrıca Oscar Isaac’in, merakla beklenen Marvel yapımı dizisi ‘Moon Knight‘ ile Oscar adayı ‘Shang-Chi ve 10 Halka Efsanesi‘ de izlenebilecek yapımlar arasında bulunuyor. 

Emma Stone’un ‘101 Dalmaçyalı‘dan Cruella de Vil’i canlandırdığı Oscar ödüllü ‘Cruella‘ filmi platformun kataloğunda yer alıyor.

‘The Simpsons‘ ve ‘How I Met Your Mother‘ da platformda izlenebilecek TV tarihinin popüler yapımlarından ikisi.

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