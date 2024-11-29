Ebru Baki'nin yeni adresi belli oldu

Sözcü TV'den ayrılan ünlü sunucu Ebru Baki'nin yeni adresi TV100 oldu.

Sözcü TV ile yollarını ayıran ünlü sunucu Ebru Baki Instagram hesabından "Özel sebeplerle bir süre ayrı kalacağız... En kısa zamanda buluşmak dileğiyle" demişti.

Bu paylaşımın ardından Ebru Baki'nin yeni adresi de belli oldu.

Baki, bundan böyle TV100 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Kanaldan yapılan açıklamaya göre Baki, "Para Manşet" programıyla 3 Aralık Salı günü 09.30’da TV100 ekranında olacak.

'Ebru Baki ile Para Manşet'te hafa içi her sabah ekonomi, finans ve siyaset gündemi değerlendirilecek, Türkiye ve dünyadaki gelişmeler ekrana taşınacak.