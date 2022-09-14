Eurovision efsanesi Bülent Özveren'den kötü haber

Eurovision şarkı yarışmalarındaki sunumu ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Bülent Özveren'den kötü haber geldi. Ani bir şekilde rahatsızlanan Özveren yoğun bakıma kaldırıldı.

1975 ve 2012 yılları arasında aralıklarla Eurovision Şarkı Yarışması'nın Türkçe sunuculuğunu yapan Bülent Özveren'in yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.

Sebla Özveren, eşi Bülent Özveren'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Özveren sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Eşim Bülend Özveren, ani bir rahatsızlık nedeniyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yoğun bakımında. Dualarınız için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.