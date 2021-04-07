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Fulya Öztürk: Konya'dan bir iki saat önce geldim, şok halindeyim

CNN Türk Muhabiri Fulya Öztürk Konya'da düşen uçakla ilgili, "Dün ben Türk Yıldızları'nı da ziyaret ettim. Bir fotoğraf da çektirdik. Aynı zamanda bir şok halindeyim, daha bir iki saat önce geldim Konya'dan. Çok rüzgarlı bir hava vardı." açıklamalarında bulundu.

Alınan bilgiye göre, Karatay ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde boş alana uçak düştüğü ihbarı üzerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye gönderildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Konya'da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Türk Hava Kuvvetlerine ait uçağın pilotunun şehit olduğunu bildirdi.

CNN Türk Muhabiri Fulya Öztürk olay sonrası şu açıklamalarda bulundu:

Tam da kazanın meydana geldiği noktadaydık. Özel çekimler yapmak için gittik. Orası çok hareketli bir yer. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen pilotlar orada sürekli bir prova var. Sürekli hava meydanı hareketli.

"ŞOK HALİNDEYİM, DAHA İKİ SAAT ÖNCE GELDİM"

Türk Yıldızları da orada. Şehit düşen kardeşimiz 35-36 yaşlarında, İzmir Çiğli'den gelen bir yıldır Konya'da olan, daha önce Türk Yıldızı'nda gösteriye katılmış. Şehidimiz tek başına F-5 jetinin içinde. Dün ben Türk Yıldızları'nı da ziyaret ettim. Bir fotoğraf da çektirdik. Aynı zamanda bir şok halindeyim, daha bir iki saat önce geldim Konya'dan. Çok rüzgarlı bir hava vardı.

Hatta bunu da sordum komutanlara. 'Jetler her türlü hava durumunda kalkar' demişti bana.

Etiketler Fulya Öztürk şok düşen uçak açıklama
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