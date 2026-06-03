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Google'ın biz yayıncılara yaptığı zulüme karşı tarihi karar!

Google'ın biz yayıncılara yaptığı zulüme karşı tarihi karar!
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Britanya Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA), dünyada bir ilke imza atarak Google'ın yapay zeka özetlerinde yayıncı içeriklerini izinsiz kullanmasına kısıtlama getirdi. 3 Haziran'da yürürlüğe giren kararla yayıncılar, arama trafiğini düşüren bu özellikten çıkma hakkına ve daha güçlü pazarlık gücüne sahip olacak.

Dijital yayıncılık dünyası ile arama motoru devleri arasındaki dengeleri kökünden değiştirecek tarihi adım Britanya'dan geldi.

Britanya Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA), yayıncı içeriklerinin Google'ın yapay zeka özetinde (AI Overviews) kullanılmasına yönelik dünyada bir ilk olan kısıtlamaları bugün (3 Haziran) itibarıyla resmen yürürlüğe koydu.

BBC'nin haberine göre; Google arama hizmetlerini yayıncılar için daha adil bir platforma dönüştürmeyi hedefleyen bu yeni davranış kuralı sayesinde, yayıncılar içeriklerinin izinsiz kullanımını doğrudan reddedebilecek ve sistemden çıkma (opt-out) hakkını kullanabilecek.

Trafik Kayıplarına Karşı Yayıncılara "Pazarlık Gücü" Kalkanı

Bu tarihi kararın arka planında, yapay zeka özetlerinin yayıncıların organik trafiklerinde %25'e varan, en üst sıradaki linklerin tıklanma oranlarında (CTR) ise %79'lara ulaşan dramatik düşüşlere neden olması yatıyor. İçeriklerinin Google tarafından yapay zekayı beslemek için bedelsiz kullanılmasını istemeyen haber kuruluşları, yeni düzenlemeyle birlikte Google ile yapılacak içerik anlaşması müzakerelerinde çok daha güçlü bir pazarlık konumuna erişecek.

CMA Üst Yöneticisi Cardell: "Anlamlı Bir Seçim İmkanı Sağlanıyor"

İşletmeler ve tüketiciler için daha şeffaf bir dijital ekosistem yaratmayı hedeflediklerini belirten CMA Üst Yöneticisi Sarah Cardell, kararın önemini şu sözlerle vurguladı:

"Bu sayede işletmeler ve tüketiciler için adil muamele, daha fazla şeffaflık ve anlamlı bir seçim imkanı sağlanıyor. AI Overviews gibi özelliklerin çevrimiçi aramayı hızla yeniden şekillendirmesi nedeniyle, haber kuruluşları da dahil olmak üzere yayıncıların içeriklerinin nasıl kullanıldığı konusunda uygun pazarlık gücüne sahip olması çok önemli. Aynı zamanda, bu önlemler Britanya'da on milyonlarca arama kullanıcısının kendilerine sunulan bilgileri daha iyi anlamasına ve bu bilgilere güvenmesine yardımcı olacak."

Yayıncılık sektöründe büyük bir zafer olarak nitelendirilen bu kararın, "Brüksel Etkisi" (Brussels Effect) yaratarak Avrupa Birliği ve ABD başta olmak üzere tüm küresel pazarlarda teknoloji devlerine karşı yeni bir emsal standart belirlemesi bekleniyor

BBC Türkçe

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Etiketler google yapay zeka özeti AI Overviews Britanya CMA CMA kararı yayıncı hakları arama motoru yapay zeka telif hakkı Sarah Cardell dijital yayıncılık teknoloji
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