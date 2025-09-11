  1. Anasayfa
Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'dan operasyon açıklaması

Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'dan operasyon açıklaması
Can Holding bünyesindeki Habertürk'e el konulmasının ardından Habertürk TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'dan ilk açıklama geldi.

Küçükçekmece Başsavcılığı, Can Holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ'ın da aralarında olduğu 10 kişi için gözaltı kararı verdi.

'Suç örgütü kurmak', 'kaçakçılık', 'dolandırıcılık' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında holding bünyesindeki Habertürk ve Show TV başta olmak üzere 121 şirkete ve malvarlıklarına el konularak TMSF' ye devredildi. 

MEHMET AKİF ERSOY'DAN AÇIKLAMA

Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, Can Holding’e düzenlenen operasyonun ardından sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"TMSF yetkilileri ile sabah saatlerinde Yayın grubumuz ve Doğa Kolejleri ile ilgili yeni sürece ilişkin bir toplantı yaptık. 

Özellikle eğitim öğretim yılının başladığı dönemde velilerimizin hiçbir endişe duymaması adına bu notu paylaşmak isterim. 

Okullarımız ve medya grubumuzda çalışma arkadaşlarımızla yürüttüğümüz iş akışı aynı şekilde devam edecektir."

