Hakan Bayrakçı açıkladı, Ahmet Hakan şaşıp kaldı

Seçim gecesi apar topar canlı yayından ayrılan Ahmet Hakan bu sefer de CNN Türk ekranlarında SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'nın AK Parti'nin 2 numaralı ismi eski İçişleri Bakanı Efkan Ala ile ilgili anlattıkları sonrasında zor anlar yaşandı.

31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanırken canlı yayında yaptığı "Vatandaş 'Bu seçim yerel seçim, Erdoğan'la ilgili bir durum yok' diyor" ifadelerini kullandıktan sonra stüdyodan ayrılan Ahmet Hakan bu sefer de SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı'nın canlı yayında AK Parti'nin iki numaralı ismi Efkan Ala ile arasında geçen diyaloğu anlattığı sırada şaşkınlığını gizleyemedi.

Ahmet Hakan seçim gecesi katıldığı canlı yayında "Adam diyor ki ben Erdoğan’ı seçtim. Erdoğan diyor; şu anda başımızda mı, başımızda! Bu seçim ne seçimi diyor, yerel seçim! Erdoğan ile ilgili bir durum yok! Ben Erdoğan’ı bir uyarayım diyor, ekonomi açısından… Emekliyim zaten diyerek kendini serbest hissediyor.” dedikten sonra "Eğer izin verirseniz ben ayrılayım, yarın gazete de çıkaracağız. Bu sonuçları gazeteden vatandaşlarımıza aktarmamız gerekiyor. O nedenle ben müsaadenizi isteyeceğim' diyerek yayından affını isteyip stüdyoyu terk etmişti.

Ahmet Hakan seçimlerin ardından CNN Türk ekranlarındaki canlı yayınında SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'nın yaptığı açıklamalarla zor anlar yaşadı.

Bayrakçı, "Ben seçimden 2-3 ay önce bambaşka bir konu için anket konusu değil, iş konusu değil. Belediyelerden sorumlu genel başkan yardımcısı Efkan Ala Bey’i aradım, görüşebilir miyiz diye. ‘Çok yoğunum 3-4 ay sonra görüşelim" dedi.

Bayrakçı'nın bu açıklamaları sonrasında Ahmet Hakan'ın şaşkın ifadeleri yüzüne yansıdı.

İşte SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'nın sosyal medyaya da damgasını vuran o açıklamaları:

Bu seçimde de ayrı girdikleri halde, seçmen yine oylarını verdi. İYİ Parti CHP’den ayrı girdi ama İYİ Parti seçmeni gitti yine oyunu CHP’ye verdi. İttifakı seçmen sandıkta yaptı. Genelde 2009 ve 2019 hariç, bu uyarıyı iki kez yaptı seçmen AK Parti için. Ama 2004’te olsun, 2014’te olsun fazla kullanmamıştı seçmen bu özelliğini. Bu sefer niye oldu, nasıl oldu? Bir aya kala İstanbul anketlerinde birbirine çok yakın çıkan iki aday son 10 günde birdenbire önüme anketler geliyor, yanlışlık var diyorum, inanamıyorum.

10 günde dramatik değişim oldu. Birçok yerde oldu, başka illerde de ilçelerde de. Mesela önemsiz sebeplerin bir tanesi seçmen son günlere kadar seçime çok odaklanmamıştı. Son on gün düşünmeye başladı.

Son 10 güne kadar emekli kesim bir müjde bekledi, seyyanen zam bekledi. Sayın Cumhurbaşkanımızın seçim gecesi konuşması ile ilgili çok isabetli ve doğru bir yaklaşımdı. Ama herhalde ekonomistler onu ikna etmiş olacak ki bankaların vereceği bir promosyon havadisi verildi. Yetmedi, olmazdı kifayetsizdi… Dolayısıyla seçmen, beklediğini bulamadı. Bunun da kanıtı.

Ben seçimden 2-3 ay önce bambaşka bir konu için anket konusu değil, iş konusu değil. Belediyelerden sorumlu genel başkan yardımcısı Efkan Ala Bey’i aradım, görüşebilir miyiz diye. ‘Çok yoğunum 3-4 ay sonra görüşelim" yanıtını verdi.

İstanbul’daki büyük bir mitingde bile giderken soruyorlarmış, ‘Önemli bir müjdesi var mı Cumhurbaşkanımızın?’ Tabii ki bu kadar basit değil ama bazen fiziğin babası Newton’un dediği gibi ‘Gerçek basitlikte saklıdır, kolay bir olaydan gerçek çıkar,” Oy kullanma olayına bakıyoruz yüzde 78,1. Son 20 yılı inceleyen en düşük oranlardan biri. AK Parti-MHP seçmeni sandığa gitmedi. MHP seçmeni partisine destek verdi ama AK Parti’li yerlerde gitmedi. MHP seçmeninin partisinden şikâyeti olmayabilir, ama AK Parti için gitmedi. Ve emeklilerin tamamı seçmen, 18 yaşının altında emekli yok ki. Mesele şu, niye gitmiyor bu seçmen? Protesto bu. Anketini yapsam çıkar, o eksik 7-8 puan AK Parti ve MHP seçmenidir"