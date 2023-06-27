İki medya grubu Reuters aboneliğini sona erdirdi

İktidara yakınlığıyla bilinen TürkMedya ve Albayrak Medya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan hakkındaki haber nedeniyle Reuters haber ajansı ile sözleşmelerini tek taraflı feshettiğini duyurdu.

Reuters haber ajansının dün "özel dosya" başlığıyla abonelerine servis ettiği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a yönelik iddiaların yer aldığı habere tepkiler sürüyor.

Albayrak Medya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Albayrak Medya olarak Reuters haber ajansı ile olan sözleşmemizi tek taraflı feshetmiş bulunmaktayız. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" bilgisini verdi.

TürkMedya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Reuters haber ajansı ile olan sözleşmemiz feshedilmiştir" ifadesine yer verdi.