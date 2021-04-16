  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. LeMan'dan '128 milyar dolar nerede' kapağı

LeMan'dan '128 milyar dolar nerede' kapağı

Haftalık mizah dergisi LeMan, bu haftaki kapağına "128 milyar dolar nerede" sorusunu taşıdı.

Mizah dergisi LeMan, bu haftaki kapağına Merkez Bankası rezervlerinin harcanmasıyla ilgili yurttaşların iktidara sorduğu ve Cumhurbaşkanına hakaret sayılan '128 milyar dolar nerede?' sorusunu taşıdı.

Kapakta eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yer verildi.

NE OLMUŞTU?

CHP yönetimi, 128 milyar doların akıbetini sormak için astığı pankartlar, ''Cumhurbaşkanına hakaret'' gerekçesiyle toplatılmasına başta CHP lideri Kılıçdaroğlu olmak üzere tüm il ve ilçe yönetimi tepki göstermişti.

Kılıçdaroğlu, Parti Meclis Toplantısı'nı, ''128 milyar dolar nerede?'' pankartı eşliğinde yapmış, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, pankartın il ve ilçe başkanlıklarına yeniden asılacağını söylemişti.

 

 

Etiketler leman kapak 128 milyar dolar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ryan Donk'tan ''seks partisi'' iddialarına yanıt
BİM'de cuma günü kampanyaları belli oldu. İşte 16 Nisan 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu
Canlı yayında FETÖ ''itiraf gibi'' sözler!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'den başbaşa iftar
Dünya yandı, umurunda olmadı
Doğu Perinçek'ten olay olacak Öcalan iddiası
Türk mühendisler üretti! Koronavirüsü %97,48 etkisiz hale getiriyor
İstanbul Valisi resmen açıkladı! İşyerlerinin kapanış saatlerinde değişti!
Milletvekiline şantajda şok detaylar!
Bakan'ı taşıyan uçaktaki panik anları kamerada! İşte o anlar...