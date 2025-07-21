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LGS'de şaibe iddiaları için gazeteci Can Uğur'a soruşturma

LGS'de şaibe iddiaları için gazeteci Can Uğur'a soruşturma
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2025 yılı Liselere Geçiş Sistemi sınavına dair şaibe iddialarını gündeme taşıyan Cumhuriyet Gazetesi Haber Müdürü Can Uğur hakkında soruşturma başlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 11 Temmuz'da sonuçları açıklanan 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) hakkındaki şaibe iddialarıyla ilgili tartışmalar devam ederken Cumhuriyet Gazetesi Haber Müdürü Can Uğur hakkında soruşturma başlatıldı.

Uğur hakkında başlatılan soruşturmayla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"LGS'deki skandalları ortaya çıkardığım haberlerimin ardından hakkımda soruşturma başlatıldığını öğrendim. Kısa süre içerisinde gidip ifade vereceğim. 1 milyona yakın çocuğumuzun haklarını savunduğum için en ufak bir pişmanlık duymuyorum."

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den de LGS'de şaibe iddialarına ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Bakan Tekin LGS tartışmalarıyla ilgili şunları söyledi:

"Sınav güvenliğiyle ilgili bütün tedbirler ÖSYM standartlarında alındı. Olağanüstü bir tedbir süreci yaşadık. Soruları bizim okullarımızdan öğretmenlerimiz hazırlıyor. Sonrasında ihtiyaç duyulursa akademik anlamında üniversitelerden öğretim üyelerine soruların bilimselliğiyle ilgili hakemliğine başvurulduğu olabilir. (LGS analiz raporu) Daha önceki yıllarda hazırlanana analiz raporunun teknik bilgi kısmını çıkarıp 3-5 sayfa olarak aynısını yayımladık. Şeffaflık eleştirisi getirilebilecek her türlü veriyi paylaştık paylaşabiliriz. (Bir öğretmenin soru kitapçığını cep telefonuyla çekip paylaşması) O gün hemen ilgililerin cep telefonlarını alıp gerekli değerlendirmeleri yaptık. Sınavın güvenliğiyle ilgili herhangi bir sorunun ortaya çıkmadığını gördük. Soruşturma süreci devam ediyor. 29 kişi hakkında soruşturma açıldı. Bunun içinde farklı kamusal görevi olanlar da var. O arkadaşlarımızın hepsi soruşturmanın selameti açısından valilik tarafından görevden uzaklaştırılmış durumda."

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Etiketler lgs soruşturma lgs soruşturması Can Uğur cumhuriyet
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